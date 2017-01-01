Чиновница Одесской ОГА получила шесть лет тюрьмы за взятку

В Генпрокуратуре сообщили, что чиновница взяла деньги от предпринимателя за подписание актов приемки выполненных строительных работ.

Приморский райсуд Одессы признал виновной в коррупции и.о. директора департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Одесской ОГА и приговорил ее к 6 годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в соцсети Facebook.

По его словам, приговор вынесен 28 ноября. Также чиновницу лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных обязанностей на предприятиях, в учреждениях или организациях на 3 года. Кроме этого, у нее конфискуют имущество и лишат 9 ранга государственного служащего.

Лысенко рассказал, что прокуроры доказали вину должностного лица в получении взятки на общую сумму 1 млн 450 грн.

По его словам, взяточница взяла деньги от предпринимателя за подписание актов приемки выполненных строительных работ, а также за своевременную подачу их в главное управление Казначейской службы в Одесской области и оплату выполненных работ.

Как сообщалось, в Киеве бывшему директору ледового стадиона сообщили о подозрении в хищении 15 млн гривен бюджетных средств.

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