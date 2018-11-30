Иностранных журналистов не пускают в Крым
Въезд журналистам в аннексированный Крым запрещен. Об этом пишет в пятницу, 30 ноября, Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
В МИД признали, что принятию такого решения предшествовали "горячие дебаты".
Сообщается, что сегодня московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.
При этом издание уточняет, что украинские журналисты могут ездить в Крыму.
I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 30, 2018
Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что отныне административную границу с Крымом могут пересечь только граждане Украины.
Сегодня на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
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