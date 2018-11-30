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Иностранных журналистов не пускают в Крым

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Пограничники не пустили сегодня в Крым корреспондентку шведской газеты. Накануне в ГПСУ заявили о закрытии Крыма для иностранцев.
В Крым не пустили журналистку двух изданий из Швеции и Финляндии
В Крым не пустили журналистку двух изданий из Швеции и Финляндии
dpsu.gov.ua

Въезд журналистам в аннексированный Крым запрещен. Об этом пишет в пятницу, 30 ноября,  Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В МИД признали, что принятию такого решения предшествовали "горячие дебаты".

Сообщается, что сегодня московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

При этом издание уточняет, что украинские журналисты могут ездить в Крыму.

Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что отныне административную границу с Крымом могут пересечь только граждане Украины.

Сегодня на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет. 

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, МИД Украины, Журналисты, военное положение, Запрет на въезд, запрет въезда, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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