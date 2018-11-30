Иностранных журналистов не пускают в Крым

Пограничники не пустили сегодня в Крым корреспондентку шведской газеты. Накануне в ГПСУ заявили о закрытии Крыма для иностранцев.

В Крым не пустили журналистку двух изданий из Швеции и Финляндии dpsu.gov.ua

Въезд журналистам в аннексированный Крым запрещен. Об этом пишет в пятницу, 30 ноября, Радио Свобода со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

В МИД признали, что принятию такого решения предшествовали "горячие дебаты".

Сообщается, что сегодня московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

При этом издание уточняет, что украинские журналисты могут ездить в Крыму.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 30, 2018

Накануне в Госпогранслужбе сообщили, что отныне административную границу с Крымом могут пересечь только граждане Украины.

Сегодня на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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