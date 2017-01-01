В порту Одессы обнаружили смертельно опасный багаж

В пункте пропуска Одесский морской торговый порт пограничники обнаружили радиоактивный груз.

В порту Одессы пограничники обнаружили радиоактивный груз. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает пресс-центр Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы.

"29 ноября в пункте пропуска Одесский морской торговый порт пограничники Одесского отряда обнаружили радиоактивный груз", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание стационарной системы радиационного контроля Янтарь на контейнер с грузом абразивных материалов, который перемещался автомобилем по Украине.

По результатам исследования установлено, что уровень гамма-излучения контейнера превышает естественный фон в десять раз.

Сейчас груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего правового решения.

Ранее автоматическая система Одесского морпорта обнаружила радиоактивные материалы при обследовании двух контейнеров с ломом магния из ОАЭ. В связи с этим груз отправлен обратно отправителю.

Перед этим в Кропивницком задержали копателей радиоактивного лома. В глиняном карьере их обнаружили с металлоискателями и лопатами, несмотря на предупредительные таблички о радиационной опасности.

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