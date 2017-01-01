В Украину за двое суток не пустили более 100 россиян

Только 29 ноября в Украину не пропустили 75 граждан России, сообщил спикер Государственной пограничной службы.

Пограничники не пустили в Украину более 100 россиян mvs.gov.ua

На территорию Украины за последние двое суток не пропустили более 100 граждан Российской Федерации. Об этом в пятницу, 30 ноября, пишет РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По его словам, 29 ноября в Украину не пропустили 75 граждан РФ.

"Позавчера в Украину не пропустили 33 граждан РФ. А за вчера - 75 россиян. За эти сутки пока нет полной информации. Но в целом более 100 граждан не пропустили в Украину", - сообщил Демченко.

Как сообщалось, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Для некоторых граждан России будут сделаны исключения.

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