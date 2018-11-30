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В Кривом Роге авто патрульных сбило женщину

Комментариев: 2
Женщина якобы перебегала дорогу в неположенном месте и попала под автомобиль патрульных. У нее незначительные травмы.
В Кривом Роге авария с участием авто патрульных
В Кривом Роге авария с участием авто патрульных

В Саксаганском районе Кривого Рога вечером в пятницу, 30 ноября, женщина попала под колеса автомобиля патрульных. Об этом пишет Первый городской.

Авария случилась около 17:30 на улице Быкова.

По предварительной версии, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

Как сообщил водитель, машина двигалась со скоростью до 30 км/час из-за гололеда. Патрульные заметили женщину в последний момент и успели затормозить, но избежать аварии не удалось.

У пострадавшей незначительные травмы. Предварительно, у нее ушиб колена.

Ранее в Берегово полицейское авто сбило велосипедиста.

Напомним, в конце октября в Киеве полицейский автомобиль сбил грабителя.

 

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Теги: ДТП, авария, Кривой Рог, пострадавшие, патрульная полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gidnyk    30.11.2018, 21:53
Оценка:  0
Gidnyk
Ну просто мастера заголовка. Авто само женщину сбило? А где в это время были полицейские?
Izvestnaya    30.11.2018, 21:14
Оценка:  -1
Izvestnaya
уголовное дело по факту нанесения телесніх, остранение до вінесения решения и набуття їм законної сили. інакше якщо вони вчинять правочини, складуть постанови, вони будуть нечинними
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