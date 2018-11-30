В Кривом Роге авто патрульных сбило женщину
В Саксаганском районе Кривого Рога вечером в пятницу, 30 ноября, женщина попала под колеса автомобиля патрульных. Об этом пишет Первый городской.
Авария случилась около 17:30 на улице Быкова.
По предварительной версии, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
Как сообщил водитель, машина двигалась со скоростью до 30 км/час из-за гололеда. Патрульные заметили женщину в последний момент и успели затормозить, но избежать аварии не удалось.
У пострадавшей незначительные травмы. Предварительно, у нее ушиб колена.
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Напомним, в конце октября в Киеве полицейский автомобиль сбил грабителя.
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