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В Одесской области пенсионерку ограбили на десятки тысяч долларов – СМИ

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Трое неизвестных в балаклавах с оружием проникли в частное домовладение и связали хозяйку дома.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое
Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое
Патрульная полиция

В селе Нерубайское Белявского района Одесской области неизвестные ограбили пенсионерку, отобрав у ее крпуную сумму денег в валюте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию в пятницу, 30 ноября.

"Трое неизвестных в балаклавах проникли в частное домовладение, связали хозяйку дома и, угрожая ей оружием, заставили женщину отдать им деньги. Всего из помещения пенсионерки грабители вынесли более 45 тысяч долларов, около 4 тысяч евро и компьютер", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье  разбое (ст. 187 УК Украины).

Ранее в центре Киева обокрали Марину Кинах, супругу бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха. Неизвестные злоумышленники похитили у нее из машины большую черную сумку.

А в Бахмуте Донецкой области во время разбойного нападения на ювелирный магазин был убит охранник. Грабитель скрылся с похищенными драгоценностями.

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Теги: ограбление, деньги, валюта, полиция, доллары, Одесская область, грабители
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Источник: korrespondent.net

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