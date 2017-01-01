Подозреваемые несколько раз демонтировали железнодорожное полотно и сдавали его на металлолом. На вырученные средства они приобрели КамАЗ с манипулятором.

Воры за один раз вырезали рельсы на 150 тысяч гривен Нацполиция Украины

В Донецкой области на железнодорожном перегоне между селами Дмитровка и Донское задержали группу злоумышленников, которые вырезали рельсы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 30 ноября.

Отмечается, что злоумышленников задержали в три часа ночи "на горячем". Полиция ждала их несколько часов в засаде на морозе. Операция стала финалом оперативной работы, которая длилась четыре недели.

"Осенью в Волновахском районе было совершено несколько краж железнодорожного пути для грузовых поездов. Полицейские установили десять лиц, причастных к преступлению", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что главарь группы нанял местных жителей, которые с помощью автогена вырезали по ночам железнодорожное полотно. Похитители действовали по заранее разработанному плану, где каждый выполнял свою роль.

С целью конспирации злоумышленники выставляли в разных местах дозорных. Особенно тщательно следили за автодорогой, которая вела к железной дороге. В случае появления машин передавали сигнал по цепи и "резчики" исчезали до того, как их обнаружат.

Подозреваемые несколько раз демонтировали рельсы и сдавали в пункт приема металлолома, а на вырученные средства приобрели КАМАЗ с манипулятором, чтобы воровать уже в больших масштабах.

Именно во время первого крупного похищения деятельность преступной группы была прекращена. В ночь, когда зловмышленников задержали, они вырезали металла почти на 150 тысяч гривен. Но вывезти не успели – их задержали оперативники.

Открыто уголовное производство по статье о краже (ст.185 УК Украины). Общий ущерб, нанесенный похитителями, устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе задержали злоумышленников, которые воровали рельсы

В Донецкой области задержали четверых злоумышленников, которые похитили в прифронтовом районе около километра железнодорожного полотна.

Ранее в Луганской области вырезали 135 метров железной дороги. Правоохранители изъяли два экскаватора, грузовик Урал с прицепом, автомобиль ВАЗ и два газовых резака. Сумму ущерба оценили в 327 тысяч гривен.

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