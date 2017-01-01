В Украине зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком
С начала текущего года зафиксировано семнадцать случаев заболевания столбняком в Украине, сообщают в Минздраве.
В Украине с начала 2018 года зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком (пять детей и 12 взрослых), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Врачи в Киевской области борются за жизнь мальчика, который заболел столбняком. С начала года это уже 17-й случай столбняка в Украине. Столбняк поражает нервную систему, проявляется судорогами. Смертность от него достигает 70%", – говорится в сообщении.
Единний способ, который защищает от болезни – это вакцинация.
Единний способ, который защищает от болезни – это вакцинация.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала года зафиксировали девять случаев дифтерии. Кроме того, в стране продолжает расти заболеваемость корью.
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