В Украине зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком

С начала текущего года зафиксировано семнадцать случаев заболевания столбняком в Украине, сообщают в Минздраве.



В Украине с начала 2018 года зафиксировано 17 случаев заболеваемости столбняком (пять детей и 12 взрослых), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"Врачи в Киевской области борются за жизнь мальчика, который заболел столбняком. С начала года это уже 17-й случай столбняка в Украине. Столбняк поражает нервную систему, проявляется судорогами. Смертность от него достигает 70%", – говорится в сообщении.



Единний способ, который защищает от болезни – это вакцинация.



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