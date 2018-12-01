ВС встал на сторону люстрированного судьи

Верховный суд Украины отменил постановление Верховной Рады об увольнении судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова.



Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в пятницу, 30 ноября, признал незаконным и отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года об увольнении Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Об этом говорится в решении суда.



Отмечается, что это решение является очередным в ряде решений ВСУ об отмене из-за процедурных нарушений постановлений парламента, принятых на внеочередном заседании 29 сентября 2016 года, в ходе которого было уволено 29 судей.



"Обращаем внимание, что решение Высшего совета юстиции от 24 декабря 2015 года о внесении представления в Верховную раду Украины об увольнении В. Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда в связи с нарушением им требований несовместимости не отменено", – говорится в сообщении.



Дальнейшее решение вопроса об увольнении Татькова с должности судьи относится к полномочиям Высшего совета правосудия. Принятое решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.



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