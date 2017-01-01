В Азовском море возможно обледенение судов

Уровень Азовского моря поднимается, спасатели предупреждают об угрозе обледенения судов в субботу, 1 декабря.



В Херсонской области на Азовском море в ночь на 1 декабря ожидается значительный подъем уровня моря, что может привести к угрожающим последствиям, сообщает пресс-служба ГосЧС.



С 21-22 часов 30 ноября уровень моря достиг отметок стихийного явления в Геническе.Также есть угроза обледенения судов в результате усиления ветра и увеличения высоты волн.



"Ночью и утром 1 декабря на Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенения судов", – говорится в сообщении.

В ГосЧС призывают учитывать штормовое предупреждение.



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