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Порошенко рассказал о дате объединительного собора

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Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.
Порошенко назвал возможную дату объединительного собора церквей
Порошенко назвал возможную дату объединительного собора церквей
Адміністрація президента України

Президент Петр Порошенко заявил, что дату Объединительного Собора объявит Вселенский Патриарх, но предположил, что он состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы государства.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря. Участники Собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное – украинской церкви", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что предстоятелю церкви будет вручен Томос – грамота о духовной независимости.

"Чрезвычайно важно, что украинская церковь будет одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие", – заявил глава государства.

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного Собора украинского православия.

"Их участие в Соборе и выборы предстоятеля будут также обусловлены желанием служить украинскому народу так, как служат капелланы на фронте – сыновьями украинского народа они", – добавил Порошенко.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил постановление 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, которое предоставило право назначить митрополита Киевского. Также было принято решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. 

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Украине для получения независимости церкви нужно объединение церквей. В УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

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Теги: православная церковь, Порошенко, Собор, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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