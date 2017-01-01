Порошенко рассказал о дате объединительного собора

Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.

Президент Петр Порошенко заявил, что дату Объединительного Собора объявит Вселенский Патриарх, но предположил, что он состоится в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы государства.

"Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может и в первую половину декабря. Участники Собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное – украинской церкви", – сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что предстоятелю церкви будет вручен Томос – грамота о духовной независимости.

"Чрезвычайно важно, что украинская церковь будет одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие", – заявил глава государства.

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей "хорошо осознают ответственность, которая лежит на них" накануне Объединительного Собора украинского православия.

"Их участие в Соборе и выборы предстоятеля будут также обусловлены желанием служить украинскому народу так, как служат капелланы на фронте – сыновьями украинского народа они", – добавил Порошенко.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил постановление 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, которое предоставило право назначить митрополита Киевского. Также было принято решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Украине для получения независимости церкви нужно объединение церквей. В УПЦ МП заявили, что не будут присоединяться к единой церкви в Украине.

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