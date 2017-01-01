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Поляки на кладбище Львова: суд признал хулиганство

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При рассмотрении дела студенты признали свою вину и раскаялись, попросив прощения за содеянное и способствовали раскрытию преступления.
Кладбище орлят во Львове
Кладбище орлят во Львове
lviv1256.com

Во Львове суд признал виновными в хулиганстве трех польских студентов, которые подожгли два файера неподалеку польских военных захоронений на Лычаковском кладбище. Как сообщает пресс-служба Лычаковского райсуда Львова, студентов оштрафовали на 8 500 каждого.

Отмечается, что при рассмотрении дела студенты признали свою вину и раскаялись, попросив прощения за содеянное и способствовали раскрытию преступления.

"Согласно обвинительному акту, трое граждан Польши по предварительному сговору купили 10 пиротехнических факелов, после чего прибыли на территорию музея Лычаковское кладбище. Подойдя к польским военным захоронениям, они подожгли два файера, создавая опасность повреждения захоронений, с целью пренебречь память об умершем, продемонстрировать пренебрежительное отношение к месту захоронения и общественных, религиозных принципов и традиций, без уведомления соответствующих органов местного самоуправления о проведении акции с применением пиротехнических средств", - говорится в заявлении суда.

Приговор суда в законную силу еще не вступил и в течение 30 дней со дня его объявления может быть обжалован во Львовском апелляционном суде.

Напомним, польских студентов задержали на одном из полей кладбища во Львове 22 ноября.

 

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Теги: Украина, Польша, Львов, суд, студенты, штраф, Кладбище, Лычаковское кладбище, поляки
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Источник: korrespondent.net

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