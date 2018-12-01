С 1-го декабря прожиточный минимум повышен на 76 грн

К размеру прожиточного минимума привязаны соцвыплаты.

С 1 декабря 2018 года в Украине прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырастет на 76 гривен - с 1777 до 1853 гривен.

Соответствующее повышение заложено в Бюджет-2018, передает УНН.

К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов.

Читай также: Минимальную пенсию повысят на 62 грн - Розенко

Таким образом, с 1 декабря 2018 года изменится и размер пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1497 гривен.

Стоит отметить, сто правительство проводит индексацию, как правило, два раза в год - с 1 июля и 1 декабря. Так, установленные 1 июля 2018 года социальные показатели изменятся с 1 декабря 2018 года, также и в следующем году они будут пересмотрены - с 1 июля и 1 декабря.

Как сообщалось в октябре, в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности.