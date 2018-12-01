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С 1-го декабря прожиточный минимум повышен на 76 грн

Комментариев: 8
К размеру прожиточного минимума привязаны соцвыплаты.
В Украине повысили прожиточный минимум
В Украине повысили прожиточный минимум
depositphotos.com

С 1 декабря 2018 года в Украине прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц вырастет на 76 гривен - с 1777 до 1853 гривен.

Соответствующее повышение заложено в Бюджет-2018, передает УНН.

К размеру прожиточного минимума привязаны социальные выплаты. Поэтому его повышение влечет за собой и увеличение размера остальных социальных расходов. 

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Таким образом, с 1 декабря 2018 года изменится и размер пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1497 гривен.

Стоит отметить, сто правительство проводит индексацию, как правило, два раза в год - с 1 июля и 1 декабря. Так, установленные 1 июля 2018 года социальные показатели изменятся с 1 декабря 2018 года, также и в следующем году они будут пересмотрены - с 1 июля и 1 декабря.

Как сообщалось в октябре, в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности.

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Теги: прожиточный минимум, пенсии, соуцвыплаты
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Комментариев (8)
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Eyyafyallayekyul    01.12.2018, 11:46
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Человеку кроме счастья нужна выпивка и достойная пенсия....
alex-zol    01.12.2018, 11:35
Оценка:  +1
alex-zol
ураааа)))))))
Предаторр    01.12.2018, 11:03
Оценка:  +3
Предаторр
Так цэ ж Пэрэмога!Ну теперь точно озолотимся!!!Гыгыгыгыгыгыгыгыгыгы гы!!!)))))))))))
fulminate    01.12.2018, 11:10
Оценка:  -1
fulminate
Типа раньше прожиточный минимум был достойным, как и минимальная зп...
Eyyafyallayekyul    01.12.2018, 11:44
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Достойная пенсия была в УССР.... но потом случился сепаратный сговор в Пуще и Украина стала деградировать.... Дна пока не нащупали...
Eyyafyallayekyul    01.12.2018, 10:59
Оценка:  +4
Eyyafyallayekyul
Дякую президента Украины за его труды и заботу об украинцях...
FPN    01.12.2018, 10:55
Оценка:  +5
FPN
И как прожить на минимальную пенсию людям?!!!!!!!!!!!!!!!!
истинно СОЦИАЛЬНОЕ государство!!!!!!!!!!!!!
GALE    01.12.2018, 10:34
Оценка:  +6
GALE
Позор! Почти 10 поездок на трамвае.
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