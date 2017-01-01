Полиция на стационарных постах помогает водителям, но также призывают учитывать обстановку на дороге, прежде, чем выезжать.

В Украине в первый день зимы, кроме западных областей, будет выпадать умеренный снег, сообщает Гидрометцентр.

С утра 1 декабря в Карпатском регионе уже выпало до 23 см снега, сильный снегопад ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

Cмотрите фотогалерею: В Украине выпало до 23 сантиметров снега

Из-за осложнения погодных условия все подразделения Министерства внутренних дел Украины, в частности Госслужба по чрезвычайным ситуациям, перешли на усиленный вариант несения службы.

По данным Укравтодора, по состоянию на 8.00 субботы снег умеренной интенсивности выпадает в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см. На дорогах страны гололедица.

В свою очередь патрульная полиция просит водителей быть осторожными. Правоохранители на стационарных постах помогает водителям, но также призывают учитывать обстановку на дороге, прежде, чем выезжать.

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