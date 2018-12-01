За два года ГПУ вернула Украине 108 млрд грн - Луценко

Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник.

Генпрокурор отметил, что им есть в чем отчитаться перед страной unian.ua

С июня 2016-го до октября 2018-го органы прокуратуры вернули Украине средства и активы общей стоимостью почти 108 миллиардов гривен.

Соответствующую информацию 1 декабря обнародовал генпрокурор Юрий Луценко.

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По данным генпрокурора, в рамках спецконфискации возвращены средства и активы стоимостью 44 млрд из указанной суммы.

“По результатам реализации представительских полномочий в судах: средства - 40,5 млрд грн, земля - 213 тыс. га стоимостью 22,4 млрд. грн“, - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе расследования уголовных производств возвращен 1 млрд. грн.

Только лишь в ходе расследования уголовных производств государству возвращен 1 млрд. гривен

Как сообщалось 27 ноября, перед введением военного положения Луценко улетел в Японию в отпуск.