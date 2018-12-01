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Годовщина референдума 1991 года: Порошенко и Гройсман поздравили украинцев

Комментариев: 9
Вопреки всем недоброжелателям, украинцы будут строить сильную страну.
Годовщина референдума 1991 года: Порошенко и Гройсман поздравили украинцев
© istpravda.com.ua
Фото 1/7
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
  • В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
Годовщина референдума 1991 года: Порошенко и Гройсман поздравили украинцев
В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“
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День Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года – одна из центральных вех новейшей истории нашей страны.

Об  этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

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“Десятки миллионов украинцев, за которыми стояли поколения борцов за волю и свободу Родины, тогда сказали свое твердое “да“ на Всеукраинском референдуме. Однако отстаивать и защищать свою свободу нам приходится сегодня, когда коварный агрессор пытается сломить нашу независимость. Знаю, мы выстоим и обязательно победим, ведь правда – за нами!“ - отметил Порошенко.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости, который состоялся 1 декабря 1991 года, стал точкой отсчета в истории Украины, и с тех пор мы прошли сложный путь, напомнил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

“27 лет назад состоялся Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины. 90% проголосовавших сказали “да“ свободной, самостоятельной стране. Этот день стал точкой отсчета в становлении нашей новейшей истории. С того времени мы прошли сложный путь, и сейчас украинцам приходится отстаивать свою независимость с оружием в руках. Но я знаю, что испытания закаляют нас, мы становимся крепче и сплоченнее“, - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что вопреки всем недоброжелателям, украинцы будут строить сильную страну.

Напомним, Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум на территории бывшей УССР о провозглашении независимости Украины. На нем волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой Украины, за который проголосовали 346 народных депутатов.

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Во всех 27 регионах страны избиратели поддержали Акт провозглашения независимости от 24 августа 1991-го. Самую низкую поддержку независимость имела в Крыму, но даже там “за“ проголосовали больше половины избирателей - 54,2%.

Всего в референдуме приняли участие 31 891 742 человека - 84,18 % населения Украины. Из них 28 804 071 (90,32 %) проголосовали “За“. Самый высокий уровень поддержки независимость имела в Тернопольской области (98,7%).

Как сообщалось 30 ноября, ВСК по убийству Гандзюк “копнула глубже“: В Херсоне - ад. По словам Березы, в области нужно вводить “чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало“. Херсонская область “скатывается в неофеодализм“.

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Теги: Независимость, референдум
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Комментариев (10)
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Предаторр    01.12.2018, 13:40
Оценка:  0
Предаторр
Эти двое пейсатых коррупционных пuдоров уж если и могут кого-то поздравлять с референдумом,так только крымчан!Гыгыгыгыгыгыгыгыгыгыгыгыг ыгы!!!)))))))))
Michael2811    01.12.2018, 13:15
Оценка:  -3
Michael2811
!991-Украина независима ! 2018- Украина независима ! Вся независимость в том что от Украины ничего не зависит !!!!!
ummon    01.12.2018, 12:57
Оценка:  +1
ummon
Ждем полыхания п-в у ваты в теме
fkrfyfan    01.12.2018, 12:55
Оценка:  -3
fkrfyfan
С тем что украина стала самой нищей страной?
Herr-anarchist    01.12.2018, 12:45
Оценка:  -2
Herr-anarchist
Украинцы купили в США суперкомпьютер. Привезли его на Украину, собрали, включили, задали вопрос:
Herr-anarchist    01.12.2018, 12:46
Оценка:  -2
Herr-anarchist
- Кто будет президентом Украины в 2020 году? Компьютер думал, думал неделю, потом выдал ответ:
- Какой Украины?
ummon    01.12.2018, 12:58
Оценка:  +1
ummon
Анекдот для уровня IQ лаптей)
Kiril    01.12.2018, 12:42
Оценка:  -3
Kiril
куда народ дели
Население украины
И это только официальная статистика
на 1.01.1990 51 838 500 чел
на 1.01.2018 42 386 400 чел
минус 10 000 000 чел
atos    01.12.2018, 12:30
Оценка:  -3
atos
Спасибо вам наши руководители, за ваши поздравления и ваше "управление", так бездарно проипать, такую страну, надо конечно уметь, тут никто не поспорит, тупо взять и проипать (((
Вся ваша так называемая незалежность о которой вы всё время стоните, заключается в незалежности вас от вашей совести.
nvk1945    01.12.2018, 12:24
Оценка:  0
nvk1945
Разваливать страну нужно правильно))))
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