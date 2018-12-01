Годовщина референдума 1991 года: Порошенко и Гройсман поздравили украинцев

Вопреки всем недоброжелателям, украинцы будут строить сильную страну.

В референдуме приняли участие почти 32 млн людей, из них 90,32 % проголосовали “За“

День Всеукраинского референдума о провозглашении независимости Украины 1 декабря 1991 года – одна из центральных вех новейшей истории нашей страны.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

Читай также: Женщины, проводившие “референдум“ избежали строгого наказания

“Десятки миллионов украинцев, за которыми стояли поколения борцов за волю и свободу Родины, тогда сказали свое твердое “да“ на Всеукраинском референдуме. Однако отстаивать и защищать свою свободу нам приходится сегодня, когда коварный агрессор пытается сломить нашу независимость. Знаю, мы выстоим и обязательно победим, ведь правда – за нами!“ - отметил Порошенко.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости, который состоялся 1 декабря 1991 года, стал точкой отсчета в истории Украины, и с тех пор мы прошли сложный путь, напомнил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

“27 лет назад состоялся Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины. 90% проголосовавших сказали “да“ свободной, самостоятельной стране. Этот день стал точкой отсчета в становлении нашей новейшей истории. С того времени мы прошли сложный путь, и сейчас украинцам приходится отстаивать свою независимость с оружием в руках. Но я знаю, что испытания закаляют нас, мы становимся крепче и сплоченнее“, - подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что вопреки всем недоброжелателям, украинцы будут строить сильную страну.

Напомним, Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум на территории бывшей УССР о провозглашении независимости Украины. На нем волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой Украины, за который проголосовали 346 народных депутатов.

Читай также: Военное положение: известен список прав граждан, которые хотят ограничить

Во всех 27 регионах страны избиратели поддержали Акт провозглашения независимости от 24 августа 1991-го. Самую низкую поддержку независимость имела в Крыму, но даже там “за“ проголосовали больше половины избирателей - 54,2%.

Всего в референдуме приняли участие 31 891 742 человека - 84,18 % населения Украины. Из них 28 804 071 (90,32 %) проголосовали “За“. Самый высокий уровень поддержки независимость имела в Тернопольской области (98,7%).

Как сообщалось 30 ноября, ВСК по убийству Гандзюк “копнула глубже“: В Херсоне - ад. По словам Березы, в области нужно вводить “чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало“. Херсонская область “скатывается в неофеодализм“.