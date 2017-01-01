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Красный Крест отправил в "ДНР" 196 тонн гумпомощи

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы.
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
Красный Крест направил на Донбасс очередной гуманитарный груз
twitter.com/ICRC_ua

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины в субботу, 1 декабря.

"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины проследовало 10 грузовых автомобилей от Миссии Международного комитета Красного Креста", – сказано в сообщении.

По данным пограничников, транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Всего было оформлено 196 тонн груза.

Ранее Красный Крест отправил на оккупированные территории Донбасса более 500 тонн гуманитарного груза. До этого Красный Крест оправил на неподконтрольную часть Донбасса 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

 

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Теги: Донецк, Донецкая область, Гуманитарная помощь, красный крест, пограничники, ДНР, ДНР новости
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Источник: korrespondent.net

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