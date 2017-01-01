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В Запорожье из-за шторма подтоплены базы отдыха

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Море подтопило базы отдыха, которые располагаются на первой линии моря на Федотовой косе.
Шторм в цетре Кирилловки
Шторм в цетре Кирилловки
Местные вести

В прибрежной Кирилловке Запорожской области начался сильный шторм, а базы отдыха на первой линии на косе Федотовой заливает водой. Непогода разбушевалась еще накануне, 30 ноября, вечером, сообщают Местные Вести.

Над поселком и морем нависли грозовые тучи и сильные волны, разбиваясь о берег, подтопили базы.

В соседнем селе Ефремовка порывами штормового ветра сдуло крышу сельской школы, которую недавно заменили, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

От стихии страдают и жители соседней Охримовки. Ураганный ветер сорвал крышу с актового зала местной школы, которую построили только в этом году. Ремонтная бригада уже начала восстановительные работы, в течение месяца актовый зал будет с новой крышей.

Гигантские волны смыли балконы жилого дома

Ранее в Одессе один из пляжей на 16-й станции Фонтана буквально смыло волнами.

 

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Теги: море, шторм, Пляж, непогода, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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