В Запорожье из-за шторма подтоплены базы отдыха

Море подтопило базы отдыха, которые располагаются на первой линии моря на Федотовой косе.

В прибрежной Кирилловке Запорожской области начался сильный шторм, а базы отдыха на первой линии на косе Федотовой заливает водой. Непогода разбушевалась еще накануне, 30 ноября, вечером, сообщают Местные Вести.

Над поселком и морем нависли грозовые тучи и сильные волны, разбиваясь о берег, подтопили базы.

В соседнем селе Ефремовка порывами штормового ветра сдуло крышу сельской школы, которую недавно заменили, сообщает местное издание РИА Мелитополь.

От стихии страдают и жители соседней Охримовки. Ураганный ветер сорвал крышу с актового зала местной школы, которую построили только в этом году. Ремонтная бригада уже начала восстановительные работы, в течение месяца актовый зал будет с новой крышей.

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