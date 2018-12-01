В Украину за сутки не пустили 99 россиян

Только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 украинцев.

С момента начала запрета на въезд на территорию Украины граждан РФ пограничники не впустили в страну 99 граждан России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире 112 Украина в субботу, 1 декабря.

"С начала действия запрета на въезд на территорию Украины не пропустили 99 россиян. Подавляющее большинство из них не могли подтвердить цель своей поездки, часть из них не имели соответствующих документов для въезда в Украину. Еще была часть тех, кто превысил срок пребывания в нашем государстве", – отметил Демченко.

Он добавил, что за это время в направлении Украины пересекли границу более 780 россиян.

В то же время, несмотря на заявление российских властей о том, что они не будут вводить зеркальных мер, только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила на свою территорию почти 40 украинцев. В целом за последние три дня эта цифра составляет более 110 человек.

Напомним, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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