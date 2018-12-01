Снегопад: В школьном спорткомплексе под Киевом рухнула крыша

Обрушение произошло, когда в здании находились несколько десятков детей и тренер.

На месте обвала работают спасатели и техника ГСЧС ukranews.com

В городе Вишневый Киевской области в результате непогоды в здании спортшколы произошел обвал крыши.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области, передает УНН.

“В результате погодных условий произошло обрушение крыши в школе №4 в городе Вишневом“, - отметили в пресс-службе.

Сейчас на месте обвала работают спасатели и техника ГСЧС, а также полиция и работники городского совета.

Позже Українські новини со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе Вишневый 1 декабря обрушилась крыша недавно построенного спортивного комплекса Favorite Fit.

В момент обвала в комплексе находились несколько десятков детей. Тренер по художественной гимнастике услышала странный звук, а затем увидела трещины и сказала детям немедленно покинуть зал. Буквально через минуту после того, как все покинули помещение, крыша рухнула, отмечается в сообществе в Facebook Громада Вишневе, Софіївська Борщагівка, Крюківщина, Гатне, Святопетрівське.

В спорткомплексе в Вишневом обрушилась крыша 0:00 / 00:07

Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Как сообщалось 26 сентября, в Броварах в школе рухнула стена, детей эвакуировали.