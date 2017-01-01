У Сенцова остаются проблемы с почками и печенью

У украинского режиссера остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов.

У осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова остаются проблемы с почками и печенью – он еще не окреп после длительной голодовки. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан агентству Интерфакс-Украина в субботу, 1 декабря.

"Олег постепенно выбирается из голодовки. Он до конца еще не окреп. Известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться", - сказала она

Каплан также подтвердила, что намерена посетить церемонию вручения премии Сахарова вместе с адвокатом Дмитрием Динзе 12 декабря в Страсбурге.

Также сестра Сенцова получила за брата премию Министерства иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство"). Церемония состоялась сегодня в Киеве.

"Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией "За человеческое достоинство" господина Олега Сенцова за признание его заслуг в сфере прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованию, и тех, кто подвергся репрессиям", - сказал глава польского МИД Яцек Чапутович на вручении премии.

Ранее сообщалось, что Сенцов стал лауреатом международной награды в области журналистских расследований и защиты прав человека по всему миру - премии имени Сергея Магнитского.

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