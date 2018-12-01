Глава юротдела УПЦ подчеркнул, что эти действия органов являются прямым нарушением конституционных прав граждан.

Священники заявляют, что на них пытаются оказать давление

В Ровенской области священников УПЦ массово вызывают на допросы в СБУ

В Ровенской области священников УПЦ массово вызывают на допросы в СБУ

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Священников Ровенской области массово вызывают на допрос к заместителю начальника следотдела УСБУ в области. Священнослужителям Сарненской епархии Украинской Православной Церкви 30 ноября были вручены повестки на допрос.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской и Ровенской епархий.

Как сообщил Благочинный Костопольского благочиния архимандрит Иларион (Клебан), ему была вручена повестка о вызове на допрос на 5 декабря 2018 в Ровенский управления СБУ в качестве свидетеля по уголовному производству №22017180000000025

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Вместе с тем, в епархиальное управление сообщили и другие священнослужители-благочинные, в частности из отдаленных районов Ровенской области, что они получили подобные повестки без объяснения, о чем должны свидетельствовать в СБУ.

“Следует отметить, что после принятия во время Собора епископов 13 ноября 2018 Постановления о последних церковных событиях в Украине, в разных регионах Украины почти одновременно произошел ряд провокаций, направленных против иерархов Украинской Православной Церкви. В частности, были проведены незаконные действия у резиденций епархиальных управлений и епископов УПЦ. Кроме того, начались систематические вызовы епископов УПЦ на беседу в СБУ“, - говорится в сообщении.

Как отмечает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, “учитывая системность, одновременность, массовость, эти действия направлены на епископов с целью давления и принуждения их к участию в так называемом “объединительном соборе“.

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Анализируя последние события, юрист отметил, что перечисленные провокации являются прямым нарушением конституционных прав граждан Украины и имеют выраженный искусственный и централизованный характер, и не является беспристрастным проявлением волеизъявления людей.

Протоиерей Александр Бахов также напомнил права священнослужителей и верующих в случае вызова в СБУ, которые регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом. Он напомнил, что “лица имеют право воспользоваться правовой помощью, которая гарантируется 59 статьей Конституции Украины, и приходить вместе с адвокатом, и имеют право не свидетельствовать против себя и своих близких“.

Как сообщалось 30 ноября, СБУ провелот обыски у предстоятеля Киево-Печерской лавры.