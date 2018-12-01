Около 1400 ракетных и артсистем РФ разместила на Донбассе и в Крыму - Порошенко

Как выразился президент, Кремль "испытывает на прочность мировой порядок".

Россия также стянула к границе с Украиной около 80 тысяч военных president.gov.ua/

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Возле границ Украины, на Донбассе и в аннексированном Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 000 военнослужащих Российской Федерации.

Об этом 1 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам - модернизированных боевых самолетов, вертолетов и беспилотников в Киевской области.

“Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов“, - сказал глава государства.

Порошенко добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

“Недавняя провокация в Керченском проливе направлена не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок - согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей на “русское озеро“, - сказал Порошенко.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские военные захватили украинские военные катера Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех моряков на два месяца, их перевезли из Крыма в Москву.

Украина расценила захват кораблей как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

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