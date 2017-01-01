Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Киевщине из-за снегопада увеличилось число ДТП

Комментариев: 0
За первую половину дня в Киевской области случилось 30 аварий, в которых пострадали три человека.
В Киевской области выросло количество ДТП
В Киевской области выросло количество ДТП
d-t-p.net

В Киеве и области в субботу, 1 декабря, из-за снегопада выросло количество дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что за первую половину дня в области случилось 30 ДТП, в которых пострадали три человека. В остальных случаях автотехника подверглась различным механическим повреждениям.

"Группы реагирования патрульной полиции столичной области и следственно-оперативные группы продолжают нести службу в усиленном режиме, чтобы не допустить очередных ДТП. А в случае совершения аварий на дорогах быстро прибыть на место происшествия и оказать помощь людям", - сообщили в ведомстве.

 

 

Ранее сообщалось, что с утра 1 декабря в Карпатском регионе уже выпало до 23 см снега. Снегопады ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на декабрь в Украине.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, аварии, ДТП, снегопады, Киевская область, фото, авария, снегопад, снегопад в Киеве
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь