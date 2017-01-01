На Киевщине из-за снегопада увеличилось число ДТП

За первую половину дня в Киевской области случилось 30 аварий, в которых пострадали три человека.

В Киеве и области в субботу, 1 декабря, из-за снегопада выросло количество дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Отмечается, что за первую половину дня в области случилось 30 ДТП, в которых пострадали три человека. В остальных случаях автотехника подверглась различным механическим повреждениям.

"Группы реагирования патрульной полиции столичной области и следственно-оперативные группы продолжают нести службу в усиленном режиме, чтобы не допустить очередных ДТП. А в случае совершения аварий на дорогах быстро прибыть на место происшествия и оказать помощь людям", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с утра 1 декабря в Карпатском регионе уже выпало до 23 см снега. Снегопады ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на декабрь в Украине.

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