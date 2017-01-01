Авария случилась вблизи поселка Малиновка около 11 часов. В результате происшествия никто не травмировался.

В Харьковской области вблизи поселка Малиновка в субботу, 1 декабря, столкнулись грузовик и пассажирский поезд. Об этом сообщает UA: Харьков.

Как сообщается, столкновение с пассажирским поездом сообщения Лисичанск-Ужгород произошло около 11:00, вероятно, из-за несоблюдения безопасного расстояния водителем грузовика.

В результате аварии никто не травмировался.

"Когда произошло столкновение, машина стояла на путях. Водителя в ней на момент аварии не было. Грузовик перевозил книги и журналы. После аварии пассажиров на улицу не выпускали", - рассказал один из пассажиров поезда.

Движение поезда было восстановлено около 14:00. Сейчас поезд следует в направлении Харькова.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области грузовик столкнулся с поездом

Ранее под Хмельницким фура въехала в бок вагона грузового поезда, погиб водитель.

Также сообщалось, что в Киевской области поезд сбил на переезде автомобиль - погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet