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Вез в Киев 64 ампулы с ядом гюрзы: В аэропорту Астаны задержан злоумышленник

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Пассажир намеревался лететь рейсом Астана-Киев .
Гюрза считается одной из самых опасных змей
Гюрза считается одной из самых опасных змей
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В аэропорту столицы Казахстана Астаны местная полиция задержала 59-летнего мужчину, который пытался провезти ампулы ядом смертельно опасной змеи. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе Погранслужбы КНБ Казахстана, в субботу, 1 декабря, у пассажира рейса сообщением Астана-Киев при тщательном осмотре были обнаружены 64 ампулы с ядом.

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Стоит отметить, что гюрза считается одной из самых опасных змей. Она является самым крупным представителем семейства гадюковых, обитающих на территории стран, котрые ранее входили в состав СССР. Яд гюрзы обладает сильным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.

Как сообщалось 22 ноября, в Днепре судят вербовщиков АТОшников для диверсий в РФ.

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Теги: яд, отравление, диверсия, аэропорт, Казахстан, Киев
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