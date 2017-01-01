Вез в Киев 64 ампулы с ядом гюрзы: В аэропорту Астаны задержан злоумышленник
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В аэропорту столицы Казахстана Астаны местная полиция задержала 59-летнего мужчину, который пытался провезти ампулы ядом смертельно опасной змеи.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как уточнили в пресс-службе Погранслужбы КНБ Казахстана, в субботу, 1 декабря, у пассажира рейса сообщением Астана-Киев при тщательном осмотре были обнаружены 64 ампулы с ядом.
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Стоит отметить, что гюрза считается одной из самых опасных змей. Она является самым крупным представителем семейства гадюковых, обитающих на территории стран, котрые ранее входили в состав СССР. Яд гюрзы обладает сильным гемолитическим действием и по токсичности уступает только яду кобры.
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