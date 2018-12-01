Президент напомнил, что каждая новая единица боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность.

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27 и Л-39 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в начале ноября подразделения ПВО Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы восстановлены на предприятиях Укроборонпрома.

Как отмечается, вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко передал ВСУ модернизированные самолеты

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