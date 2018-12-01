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Порошенко передал ВСУ модернизированные самолеты

Комментариев: 3
Президент напомнил, что каждая новая единица боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность.
Президент передал ВСУ модернизированные самолеты
Президент передал ВСУ модернизированные самолеты
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27 и Л-39 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в начале ноября подразделения ПВО Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы восстановлены на предприятиях Укроборонпрома.

Как отмечается, вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

 

 

Ранее в Генштабе сообщили, что с 2014 года в армию поставили более 500 танков.

В Раде обнародовали данные о количестве вооружения в ВСУ

 

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Теги: фото, вертолет, Порошенко, беспилотник, Укроборонпром, ВСУ, самолеты, Петр Порошенко, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Uldrih    01.12.2018, 18:24
Оценка:  -1
Uldrih
Экспресс в Борисполь сломался на второй день после запуска вальцмана.
СветБобра    01.12.2018, 18:31
Оценка:  0
СветБобра
Вальцман - то є ваш дідусь ?
Letohradek    01.12.2018, 18:37
Оценка:  0
Letohradek
Переданные самолеты тоже сломались?
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