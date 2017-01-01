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Непогода в Украине: ряд авиарейсов задерживаются либо отменены

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Ряд рейсов компании МАУ из-за сложных погодных условий задерживаются. Также отменены некоторые рейсы по внутренним маршрутам.
Авиарейсы задерживаются либо отменены из-за непогоды
Авиарейсы задерживаются либо отменены из-за непогоды
Facebook МАУ

Ряд рейсов компании Международные авиалинии Украины задерживаются либо отменены из-за сложных погодных условий. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба МАУ.

Список проблемных рейсов:

PS232 Нью-Йорк - Киев от 1 декабря

PS232 Нью-Йорк - Киев планируется вылет 1 декабря в 3:30 по местному времени и прибудет в Киев 1 декабря в 19:20 по местному времени.

PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх от 1 декабря

PS5673 Киев - Шарм-эль-Шейх планируется вылет 1 декабря в 19:10 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 1 декабря в 19:10 по местному времени.

PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев от 1 декабря 

PS5674 Шарм-эль-Шейх - Киев планируется вылет 2 декабря в 00:20 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

PS5216 Хургада - Киев от 1 декабря 

PS5216 Хургада - Киев планируется вылет 2 декабря в 00:40 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 4:35 по местному времени.

PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх от 2 декабря 

PS6011 Киев - Шарм-эль-Шейх планируется вылет 2 декабря в 5:30 по местному времени и прибудет в Шарм-эль-Шейх 2 декабря в 9:40 по местному времени.

PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев от 2 декабря 

PS6012 Шарм-эль-Шейх - Киев планируется вылет 2 декабря в 10:30 по местному времени и прибудет в Киев 2 декабря в 14:50 по местному времени.

Рейсы, которые отменены:

PS046 Херсон - Киев от 01 декабря

PS079 Киев - Ивано-Франковск от 1 декабря

PS080 Ивано-Франковск - Киев от 1 декабря

PS087 Киев - Запорожье от 1 декабря

PS088 Запорожье - Киев от 1 декабря

PS099 Киев - Винница от 1 декабря

PS100 Винница - Киев от 2 декабря

Ранее сообщалось, что в Киевской области из-за снегопада выросло количество дорожных аварий.

Из Украины в Канаду запускают прямой авиарейс

 

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Теги: снегопады, авиаперелет, аэропорт, снегопад, непогода, МАУ, авиакомпании, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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