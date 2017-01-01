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В Бердянске у автобуса на ходу вылетело стекло

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Осколок льда попал в окно маршрутки. Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал.
Пассажирский автобус остался без стекла
Пассажирский автобус остался без стекла
pro.berdyansk.biz

В Бердянске в субботу, 1 декабря, в автобус, следовавший по маршруту №13, попал осколок льда. Об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

В результате попадания осколка в окно автобуса он остался без бокового стекла.

Как сообщила начальник отдела транспорта и связи горисполкома Ирина Удовиченко, никто из пассажиров не пострадал.

По предварительной информации, осколок льда, вылетевший из-под колес другого транспортного средства, попал в окно маршрутки. Автобус снова выйдет на маршрут после того, как заменят разбитое стекло.

 

 

Ранее в Киеве во время движения у маршрутки отпали двери.

Также сообщалось, что в Одессе у маршрутного автобуса прямо во время движения отлетела пара задних колес.

 

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Теги: пассажиры, Бердянск, пассажирские перевозки, стекло, маршрутка, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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