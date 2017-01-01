В Черкасской области из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка

Вблизи Умани столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей получил травмы и был срочно госпитализирован.

На дороге столкнулись два грузовых авто ck.dsns.gov.ua

На автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, вблизи города Умань Черкасской области, из-за аварии образовалась пробка в несколько километров. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС в Черкасской области.

По данным ведомства, около 15:00 на дороге столкнулись два грузовых автомобиля, после чего прицеп одного из грузовиков развернуло, что перекрыло движение по трассе.

В результате происшествия один из водителей получил травмы и был срочно госпитализирован в Уманскую центральную районную больницу.

Спасатели, применив технику, развернули прицеп и частично освободили проезжую часть автодороги. Для удобства было организовано реверсивное движение авто.

Ранее в Киеве на Северном мосту столкнулись два авто. Из-за аварии образовалась пробка.

Также сообщалось, что на въезде в столицу случилась авария с участием грузовика Renault с прицепом и микроавтобуса Peugeot Expert. Образовалась пробка длиной в несколько километров.

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