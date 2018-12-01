ОПК Украины перевели в особый режим - Порошенко

Также глава государства заявил, что военное положение расширяет возможности ВС и всего сектора безопасности.

Порошенко заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы president.gov.ua

Военное положение, введенное в 10 областях, расширяет возможности Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам, пишет Украинская правда.

"Военное положение - превентивная мера. Это время будет использовано, чтобы уменьшить угрозы, укрепить оборону... Подчеркиваю, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продолжение (военного положения - ред.), надеюсь, не потребуется", - отметил Порошенко.

По словам главы государства, этот превентивный шаг никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и обязанностей граждан.

"Не затрагивает он и никаких свобод. Военное положение расширяет возможности ВС и всего сектора безопасности быстро, мгновенно реагировать на угрозы", - заявил президент.

По поручению президента отданы приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы.

"Усиливается охрана объектов критической инфраструктуры. Также будут приняты меры для усиления противовоздушной обороны", - отметил глава государства.

Также президент сообщил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу в среду, 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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