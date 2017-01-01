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На Донбассе за день семь обстрелов

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Сепаратисты обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Ни один боец ВСУ не пострадал
Ни один боец ВСУ не пострадал

Сепаратисты в субботу, 1 декабря, семь раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в районе Павлополя и Лебединского противник обстреливал украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи Крымского сепаратисты применили минометы калибра 82 мм, а неподалеку Чермалыка - станковые гранатометы. Также противник открывал прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил на подступах к Красногоровке и Марьинке.

В ходе боевых действий не пострадал ни один военнослужащий Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 6 раз открывали огонь по позициям ВСУ - потерь среди личного состава не допущено. 

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Германии обнародовало стратегию из пяти ключевых пунктов, которые должны помочь в достижении мира и стабильности в Украине.

 

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Теги: донбасс, военные, сепаратисты, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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