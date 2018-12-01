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В Украину не пустили российского танцора

Комментариев: 2
Коллеги Ильдара Тагирова утверждают, что у него были все документы, необходимые для подтверждения цели визита в Украину.
Ильдара Тагирова не пустили в Украину
Ильдара Тагирова не пустили в Украину
twitter.com/ildar_tagirov

В аэропорту Одесса пограничники не пропустили в Украину российского актера и танцора Ильдара Тагирова, который должен был участвовать в спектакле. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба театральной команды.

Так, один из участников театральной команды U! Zahvati (Киев) рассказал, что 23-летний Тагиров должен был исполнять главную роль в спектакле-променаде DIALOGY. Премьеру постановки было запланировано в Одессе на 1 и 2 декабря.

Актер летел самолетом из Минска.

"Как стало известно команде U! Zahvati, 1 декабря около 16:00 Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "он не может подтвердить цель пребывания в Украине", - сообщил представитель театральной команды.

Как сообщалось, с момента начала запрета на въезд на территорию Украины граждан РФ пограничники не впустили в страну 99 граждан России.

Напомним, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

 

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Теги: Украина-Россия, Одесса, аэропорт, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, танцор, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Da-Gabon    01.12.2018, 23:47
Оценка:  0
Da-Gabon
А как он думал? Четвертый год войны.
bertal    01.12.2018, 23:25
Оценка:  +1
bertal
Какие танцы, у нас военное положение, пускаем только тех кто скачет с кастрюлей "в" голове
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