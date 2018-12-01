В Украину не пустили российского танцора
В аэропорту Одесса пограничники не пропустили в Украину российского актера и танцора Ильдара Тагирова, который должен был участвовать в спектакле. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба театральной команды.
Так, один из участников театральной команды U! Zahvati (Киев) рассказал, что 23-летний Тагиров должен был исполнять главную роль в спектакле-променаде DIALOGY. Премьеру постановки было запланировано в Одессе на 1 и 2 декабря.
Актер летел самолетом из Минска.
"Как стало известно команде U! Zahvati, 1 декабря около 16:00 Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что "он не может подтвердить цель пребывания в Украине", - сообщил представитель театральной команды.
Как сообщалось, с момента начала запрета на въезд на территорию Украины граждан РФ пограничники не впустили в страну 99 граждан России.
Напомним, на время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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