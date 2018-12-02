Украинский корабль обстреляли в нейтральных водах - Bellingcat

Расследователи группы проанализировали записи радиоперехватов переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ.

Российские пограничники применили оружие на поражение против украинского артиллерийского катера Бердянск в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как утверждает ФСБ, говорится в расследовании группы Bellingcat.

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К такому выводу расследователи группы пришли, проанализировав записи радиоперехватов переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ.

В день инцидента, 25 ноября, после 18:00 по местному времени украинские корабли попытались покинуть Керченский пролив и вернуться в Одесский порт. Но их преследовали и перехватывали, применяя оружие.

Россия утверждает, что эти столкновения произошли в ее территориальных водах. ФСБ опубликовала схему последовательности событий дня, в том числе ряд географических позиций.