Украинский корабль обстреляли в нейтральных водах - Bellingcat
Расследователи группы проанализировали записи радиоперехватов переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ.
Российские пограничники применили оружие на поражение против украинского артиллерийского катера Бердянск в нейтральных водах, а не в "территориальном море" России, как утверждает ФСБ, говорится в расследовании группы Bellingcat.
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К такому выводу расследователи группы пришли, проанализировав записи радиоперехватов переговоров российских пограничников, видеозаписи и данные самой ФСБ.
В день инцидента, 25 ноября, после 18:00 по местному времени украинские корабли попытались покинуть Керченский пролив и вернуться в Одесский порт. Но их преследовали и перехватывали, применяя оружие.
Россия утверждает, что эти столкновения произошли в ее территориальных водах. ФСБ опубликовала схему последовательности событий дня, в том числе ряд географических позиций.
Россияне подчеркивают, что первоначальный перехват, а также предупредительные выстрелы и, наконец, выстрелы на поражение в Бердянск, произошли в "территориальных водах России". Это не совпадает с данными о местоположении, которые они сами опубликовали.
В частности, самый серьезный инцидент - стрельба по Бердянску - имел место в точке 44 ° 51,3'N, 36 ° 23,4 E.
Однако, данные ФСБ, если они верны, показывают, что Бердянск находился на расстоянии 22,72 км от побережья аннексированного Крыма и более чем в 500 м за пределами территориальных вод, которые Россия считает своими, когда по нему был открыт огонь.
Кроме того, международный сигнал бедствия обстрелянного корабля, опубликованный изданием Liga.net, указывает координаты N 44 ° 51 '00' ', E 36 ° 23' 04 ''. Это место вне пределов 12 морских миль и, следовательно, в международных водах.
Читай также: Россия закрыла судоходство в Керченском проливеЧто касается деталей самой конфронтации, заявления стран не противоречат друг другу, кроме их позиций относительно линии территориальных вод. Обе стороны утверждают, что российские войска обстреляли Бердянск, захватив его и буксир Яны Капу вскоре после этого.
Напомним, что 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
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