Эрдоган: Конфликт в Керченском проливе нужно решать в Нормандском формате
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в Нормандском формате, сообщает турецкий телеканал NTV.
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"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны проведут между собой встречу, и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", - заявил Эрдоган.
В Нормандский формат кроме Украины и России входят также Германия и Франция.
Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива, российские силовики захватили три укринских корабля и 24 военнослужащих.
Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море.
По данным Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.