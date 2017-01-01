Эрдоган: Конфликт в Керченском проливе нужно решать в Нормандском формате

Президент Турции высказал свое предложение лидерам Украины и России .

Предложение Эрдогана по морскому конфликту Украины и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в Нормандском формате, сообщает турецкий телеканал NTV.

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"Я поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко по поводу этого инцидента. Надеюсь, что четыре страны проведут между собой встречу, и на ней начнется новый процесс с целью урегулирования этой ситуации", - заявил Эрдоган.

В Нормандский формат кроме Украины и России входят также Германия и Франция.

Ранее Эрдоган обсуждал с лидерами Украины и России возможное посредничество Турции в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября, в районе Керченского пролива, российские силовики захватили три укринских корабля и 24 военнослужащих.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море.

По данным Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.