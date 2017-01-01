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На Азове необходим международный контингент – МИД

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В украинском МИДе считают, что международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал всему миру.
МИД Украины продолжает призывать мир обратить внимание на ситуацию на Азове
МИД Украины продолжает призывать мир обратить внимание на ситуацию на Азове

Для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем.

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"В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - заявил глава МИД и добавил: "Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать Северный поток-2?".

По его мнению, международное сообщество должно рассматривать агрессию РФ в Черном море как сигнал.

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“У России есть Черноморский и Балтийский флот, и ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий", - отметил Климкин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в Нормандском формате.

 

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Теги: МИД Украины, Черное море, корабли, Азовское море, МИД, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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