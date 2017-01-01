Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тбилиси задержали пять граждан Украины

Комментариев: 0
Власти не дают комментариев.
В гостинице задержаны украинцы
В гостинице задержаны украинцы
rbgeorgia.com

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью были задержаны пятеро граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне "Донбасс", сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

Читай также: Польша просит Украину выдать задержанного за убийство грузина

Задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостиницу 27 ноября. В МВД Грузии пока не дают официального комментария в связи с задержанием группы украинских граждан.

Между тем отец задержанного Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранная президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ.

Поделись:
Теги: Грузия, Тбилиси, задержание, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: interfax.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь