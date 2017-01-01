В Тбилиси задержали пять граждан Украины

Власти не дают комментариев.

В Тбилиси в гостинице "Альянс" минувшей ночью были задержаны пятеро граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия, воевавший в украинском батальоне "Донбасс", сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

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Задержанные прибыли в Тбилиси и поселились в гостиницу 27 ноября. В МВД Грузии пока не дают официального комментария в связи с задержанием группы украинских граждан.

Между тем отец задержанного Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын намеревался принять участие в намеченной на воскресенье в Тбилиси акции протеста оппозиции.

Напомним, ранее сообщалось, что новоизбранная президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ.