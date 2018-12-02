Рабинович написал открытое письмо Гройсману о ситуации на Одесском припортовом заводе

Народный депутат Украины, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием вмешаться в ситуацию с Одесским припортовым заводом и выплатить сотрудникам предприятия задолженность по заработной плате. Текст соответствующего депутатского обращения политик опубликовал на своей странице в Facebook.

Рабинович обратил внимание премьер-министра на то, что ситуация с предприятием требует немедленного вмешательства со стороны властей. Так, на ОПЗ возникла задолженность по заработной плате, которая грозит остановкой завода.

«На данный момент, работники завода не получают заработную плату уже полтора месяца, а до этого задержки начинались с пяти дней. Из-за этого работники железнодорожного цеха сообщили руководству о прекращении выполнения своих трудовых обязанностей согласно коллективному договору – 23 ноября 2018 года коллектив железнодорожного цеха прекратил обслуживание предприятия и контрагентов «Дельта Вилмар» и «Бориваж» с требованием выплатить заработную плату», – заявил парламентарий.

Он обратил внимание премьер-министра также и на то, что сегодня предприятию сложно выдерживать конкуренцию с продукцией российских предприятий из-за того, что в РФ химические производители на внутреннем рынке получают от государства сниженные цены на газ. Из-за этого продукция России значительно более конкурентная и вытесняет украинского производителя. Если бы Одесский припортовый завод получал аналогичную поддержку государства и составлял бы реальную конкуренцию на рынках, уверяет политик.

«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас и возглавляемый Вами Кабинет Министров Украины в кратчайшие сроки обеспечить возврат ОПАО «Одесский припортовый завод» переплаты налога на прибыль в размере 489,8 млн гривен, предоставить ОАО «Одесский припортовый завод» долгосрочный льготный стабилизационный кредит в размере не менее 500 млн гривен минимум на 3 года с минимально возможной процентной ставкой для погашения задолженности по зарплате и потребленные энергоносители»“, - – написал парламентарий.

Также Вадим Рабинович предложил установить на определенный период скидку в 20% на природный газ ОПЗ как государственного предприятия стратегического значения, и сформировать на заводе государственный заказ на обеспечение минеральными удобрениями внутреннего рынка.

«Как Вы знаете, город Южный является городом-донором, который в соответствии с принятым Законом Украины «О Государственном бюджете на 2019 год» должен передать в государственный бюджет 57, 6 млн гривен. Однако учитывая вышесказанное, считаю, что нужно решить возможности уменьшения этой суммы до минимума хотя бы на время стабилизации работы ОАО «Одесский припортовый завод», – подытожил депутат, предложив Гройсману взять решение данного вопроса под свой личный контроль.