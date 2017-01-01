МВД перешло на усиленный вариант несения службы

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД, которые будут работать в круглосуточном режиме.

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Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил замминистра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый замглавы ГПСУ Василий Серватюк, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, первый замглавы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый замглавы Госмиграционной службы Наталья Науменко и другие", - говорится в сообщении.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД, которые будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генштабом Вооруженных Сил Украины, СБУ, Службой внешней разведки Украины, ГУ разведки Минобороны, Управлением госохраны и Госспецсвязи.