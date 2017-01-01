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МВД перешло на усиленный вариант несения службы

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Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД, которые будут работать в круглосуточном режиме.
Военное положение в Украине введено еще с 26 ноября
Военное положение в Украине введено еще с 26 ноября
Корреспондент
 
Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
 
"Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил замминистра внутренних дел Вадим Троян. В него вошли первый замглавы ГПСУ Василий Серватюк, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, первый замглавы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый замглавы Госмиграционной службы Наталья Науменко и другие", - говорится в сообщении.
 
 
Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД, которые будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генштабом Вооруженных Сил Украины, СБУ, Службой внешней разведки Украины, ГУ разведки Минобороны, Управлением госохраны и Госспецсвязи.
 
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины приведены в полную боевую готовность и усилили контрразведывательные мероприятия по недопущению на территорию Украины провокаций спецслужб РФ.
 
25 ноября спецназ РФ атаковал корабли ВМС Украины у Керченского пролива, были захвачены три украинских судна. 
 
На фоне обострения ситуации в 10 областях Украины было введено военное положение.
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Теги: МВД, МВД Украины, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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