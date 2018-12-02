Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь - министерство

Согласно постановлению Кабинета Министров, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями и органами власти РФ предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч гривен.

Кто конкретно получил выплаты в министерстве не сообщили podrobnosti.ua

По состоянию на 1 декабря государственная помощь в размере 100 тысяч гривен получили 17 семей лиц, лишенных свободы РФ, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

До конца 2018 года специальная комиссия при министерстве намерена рассмотреть "как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств в помощь лицам, лишенным личной свободы".

Консультации о подаче документов для их дальнейшего рассмотрения предоставляют по телефону (044) 536 92 47 или электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.

Согласно постановлению Кабинета Министров, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями и органами власти РФ предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч гривен.