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Семьи 17 политзаключенных получили госпомощь - министерство

Комментариев: 1
Согласно постановлению Кабинета Министров, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями и органами власти РФ предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч гривен.
Кто конкретно получил выплаты в министерстве не сообщили
Кто конкретно получил выплаты в министерстве не сообщили
podrobnosti.ua
 
По состоянию на 1 декабря государственная помощь в размере 100 тысяч гривен получили 17 семей лиц, лишенных свободы РФ, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
 
До конца 2018 года специальная комиссия при министерстве намерена рассмотреть "как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств в помощь лицам, лишенным личной свободы".
 
Консультации о подаче документов для их дальнейшего рассмотрения предоставляют по телефону (044) 536 92 47 или электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.
 
Согласно постановлению Кабинета Министров, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями и органами власти РФ предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч гривен.
 
Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных. Это необходимо для того, чтобы выплаты получили захваченные Россией украинские моряки.
 
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Теги: Украина-Россия, Кабмин Украины, РФ, политзаключенные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    02.12.2018, 12:48
Оценка:  -1
Krotol2
Сели за 100 тыс гривен
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