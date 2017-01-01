Во Франции могут ввести чрезвычайное положение

В результате беспорядков во время топливных протестов в субботу, 1 декабря, правоохранители задержали 378 человек, ранения получили 133 человека.

Всего полицейские задержали более 400 человек, однако под стражей оказались 378. Кроме того, среди 133 раненых 23 – полицейские.

В течение всего дня субботы центр и запад французской столицы превратился в арену уличных противостояний.

EPA

Участники протестов возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в стычки с полицией и группами других протестующих.