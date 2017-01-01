Во Франции могут ввести чрезвычайное положение
В результате беспорядков во время топливных протестов в субботу правоохранители задержали 378 человек, ранения получили 133 человека.
Власти Франции могут ввести режим чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже, сообщает Reuters.
По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.
"Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты", - сказал он.
В результате беспорядков во время топливных протестов в субботу, 1 декабря, правоохранители задержали 378 человек, ранения получили 133 человека.
Всего полицейские задержали более 400 человек, однако под стражей оказались 378. Кроме того, среди 133 раненых 23 – полицейские.
В течение всего дня субботы центр и запад французской столицы превратился в арену уличных противостояний.
EPA
Участники протестов возводили баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в стычки с полицией и группами других протестующих.
"Это была стратегия, управляемая профессионалами беспорядка, мастерами своего дела", - сказал глава МВД Кристоф Кастанер.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что накажет людей, организовавших в субботу, 1 декабря, беспорядки в центре Парижа.
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