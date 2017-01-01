Обвал крыши школы в Вишневом: задержали троих
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Директора фирмы, которая выступила генподрядчиком строительства спортивной арены Вишневской школы №4, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор во время строительных работ, задержали, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Читай также: В США самолет упал на центр для детей, погибли два человекаПо факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
"Победитель открытых торгов сейчас находится в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.
Напомним, 1 декабря в спортзале ДЮСШ Фаворит в Вишневом, который сдали в эксплуатацию в мае 2018 года, обрушилась крыша во время тренировок. Во время инцидента в зале находились 30 детей. Пострадавших в результате обвала нет.
Глава правительства Владимир Гройсман поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы №4 в Вишневом.
Эта же новость на Корреспондент