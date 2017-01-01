Обвал крыши школы в Вишневом: задержали троих

По факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Победитель открытых торгов сейчас находится в изоляторе временного содержания", - отметили в полиции.