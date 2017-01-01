В РФ рассказали о состоянии украинских моряков
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует провести переговоры с российской стороной о предоставлении возможности посетить украинских моряков.
Члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили пленных украинских моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО, сообщила, 2 декабря, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
Читай также: Украинский корабль обстреляли в нейтральных водах - Bellingcat"Получила официальную информацию от Москальковой. Она сообщила, что члены московской общественной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - сообщила Денисова.
Также правозащитники посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".
"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.
Денисова добавила, что планирует провести переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить украинских моряков.
Напомним, что 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, трое из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России.
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