В РФ рассказали о состоянии украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова планирует провести переговоры с российской стороной о предоставлении возможности посетить украинских моряков.

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии посетили пленных украинских моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО, сообщила, 2 декабря, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Читай также: Украинский корабль обстреляли в нейтральных водах - Bellingcat "Получила официальную информацию от Москальковой. Она сообщила, что члены московской общественной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - сообщила Денисова. "Получила официальную информацию от Москальковой. Она сообщила, что члены московской общественной комиссии посетили 21 украинского моряка, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. С каждым из них разговаривали. По словам Москальковой, условия содержания украинских военнопленных "соответствуют международным стандартам, жалоб и обращений с их стороны нет", - сообщила Денисова.

Также правозащитники посетили трех украинских моряков, которые содержатся в медицинском подразделении "Матросской тишины".

"Их лечение проходит нормально. На следующей неделе их посетит уполномоченный по правам человека в Москве, а также Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова добавила, что планирует провести переговоры с Москальковой о предоставлении возможности посетить украинских моряков.