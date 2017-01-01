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С начала суток на Донбассе обстрелов не было

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По состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины.
Утром на Донбассе не стреляли
Утром на Донбассе не стреляли
Минобороны Украины

С начала суток, 2 декабря, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины не зафиксировано. Обстановка на территории Донецкой и Луганской областей контролируемая украинскими войсками", - доложил Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, сепаратисты 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.

Также сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ВСУ, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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