С начала суток на Донбассе обстрелов не было

По состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины.

Утром на Донбассе не стреляли Минобороны Украины

С начала суток, 2 декабря, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

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"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, нарушений режима тишины не зафиксировано. Обстановка на территории Донецкой и Луганской областей контролируемая украинскими войсками", - доложил Гуцуляк.

Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, сепаратисты 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.

Также сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи.