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В Виннице полицейский сбил на дороге 16-летнюю девушку

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Сотрудник управления патрульной полиции в Винницкой области совершил наезд на 16-летнюю девушку, пересекавшую дорогу.
Полицейский автомобиль Skoda Octavia
Полицейский автомобиль Skoda Octavia
пресс-служба Национальной полиции

В Виннице служебный автомобиль полиции Skoda Octavia, за рулем которого находился сотрудник управления патрульной полиции в Винницкой области, совершил наезд на 16-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом - ушибы мягких тканей. По предварительной информации следствия, девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель автомобиля принял меры для остановки транспортного средства, однако в связи с состоянием дорожного покрытия не успел своевременно затормозить", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что все обстоятельства аварии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в аварии в Черновицкой области погиб полицейский.

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Теги: автомобили, ДТП, дороги, Винница, авария, девушки, пострадавшие, полицейские, полицейский, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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