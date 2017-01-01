В Виннице полицейский сбил на дороге 16-летнюю девушку

Сотрудник управления патрульной полиции в Винницкой области совершил наезд на 16-летнюю девушку, пересекавшую дорогу.

В Виннице служебный автомобиль полиции Skoda Octavia, за рулем которого находился сотрудник управления патрульной полиции в Винницкой области, совершил наезд на 16-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает пресс-служба областной полиции.

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"Пострадавшая госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом - ушибы мягких тканей. По предварительной информации следствия, девушка внезапно начала пересекать пешеходный переход. Водитель автомобиля принял меры для остановки транспортного средства, однако в связи с состоянием дорожного покрытия не успел своевременно затормозить", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что все обстоятельства аварии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что в аварии в Черновицкой области погиб полицейский.