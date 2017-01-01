Во Львове пьяный иностранец совершил тройное ДТП, есть пострадавшие

Полицейские задержали 26-летнего водителя-иностранца, совершившего во Львове аварию с тремя транспортными средствами.

Во Львове правоохранители задержали 26-летнего водителя-иностранца, совершившего ДТП с тремя транспортными средствами. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Opel Astra, 26-летний студент-иностранец, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 63-летнего львовянина, который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2108, припаркованным на обочине.

Читай также: В Харьковской области грузовик столкнулся с поездом

"В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма и субарахноидальное кровоизлияние. Водитель Opel Astra и двое его пассажиров, студенты-иностранцы в возрасте 21 и 23 года, также были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. У всех трех врачи предварительно диагностировали состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водитель автомобиля Opel задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее в Саксаганском районе Кривого Рога женщина попала под колеса автомобиля патрульных полицейских.

Также сообщалось, что в Киеве и области 1 декабря из-за снегопада выросло число дорожных аварий.