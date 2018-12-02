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Порошенко назвал главную цель нормандской встречи

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Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации.
Петр Порошенко озвучил главное требование к РФ, которое выдвинут на "нормандской встрече"
Петр Порошенко озвучил главное требование к РФ, которое выдвинут на "нормандской встрече"
Прес-служба президента України

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова к встрече в нормандском формате на уровне политических советников для деэскалации ситуации. Об этом он сказал в интервью France 24, сообщает в воскресенье, 2 декабря, пресс-служба главы государства.

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“Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины в ходе телефонного разговора с канцлером Германии. И мы, безусловно, примем участие во встрече в нормандском формате на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив“, - ответил Порошенко на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в нормандской формате на уровне советников, о которых сообщила Ангела Меркель.

В частности, он отметил, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.

“Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все произошедшее является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия“, - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей. Именно поэтому, по словам Порошенко, в украинских приграничных областях с Россией было введено военное положение.

“И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда произойдет деэскалация ситуации“, - заявил Порошенко.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин на встрече в рамках рабочего завтрака в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20, договорились задействовать нормандский формат в керченской кризисе.

Перед этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в нормандском формате.

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Теги: Керченский пролив, саммит, переговоры, встреча, Порошенко, Петр Порошенко, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Kirsten    02.12.2018, 18:41
Оценка:  0
Kirsten
Зрадогниди - це люди, які дивляться на світ через невеличкий отвір у дупі: кут огляду маленький і весь час смердить...)))
Rangol    02.12.2018, 18:18
Оценка:  -1
Rangol
Именно для этого сейчас организован майдан в Париже и арестовано уже тысячи борцов за свободу во Франции
МАРИНА***КЛИМОВА    02.12.2018, 18:01
Оценка:  +1
МАРИНА***КЛИМОВА
Геноцид, Томас, весь мир с нами, мы идём своим шляхом, и так по кругу, хряк будет делать всё, но чтобы не работать, выдумывать всё новые и новые приколы и кормить ими украинцев.
Kirsten    02.12.2018, 18:05
Оценка:  -2
Kirsten
розумово-відстала, розкажи про те лайно яким тебе годує твій путлєр ))))
Василище    02.12.2018, 18:00
Оценка:  +1
Василище
Кто громче всех кричит-Держи вора?))
Kirsten    02.12.2018, 18:04
Оценка:  -2
Kirsten
хто ці мокши ?
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