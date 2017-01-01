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Порошенко посмертно наградил актрису Дизель Шоу

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Актрису Марианну Поплавскую президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом За заслуги III степени.
Марианну Поплавскую посмертно наградили орденом За заслуги III степени
Марианну Поплавскую посмертно наградили орденом За заслуги III степени
uk.wikipedia.org

Президент Петр Порошенко посмертно наградил государственной наградой актрису Дизель Шоу Марианну Поплавской. Об этом говорится в указе, опубликованном в воскресенье, 2 декабря, на сайте главы государства.

В частности, Поплавская Марианна Францевна посмертно награждена орденом За заслуги III степени.

Напомним, актриса Дизель Шоу погибла в автокатастрофе по дороге из Львова в Киев. Водителя автобуса, который перевозил Дизель Шоу, суд отправил под домашний арест до 19 декабря 2018 года.

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Теги: Порошенко, указ, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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