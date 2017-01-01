В Одесской области на пожаре погибли два человека

На пожаре в одноэтажном частном доме в г. Кодыма Одесской области были обнаружены тела двух погибших.

В Одесской области в воскресенье, 2 декабря, в 17:46 стало известно о возгорании в одноэтажном частном доме в г. Кодыма на ул. Сикорского, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что по указанному адресу немедленно были направлены спасатели.

"На момент прибытия на место пожара спасателями установлено сильное задымление в доме. В ходе разведки обнаружены тела двух погибших - женщины и ребенка (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся действия по ликвидации пожара.

Ранее в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибла женщина.

Также сообщалось, что в городе Белая Церковь два человека погибли во время пожара в гараже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet