Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесской области на пожаре погибли два человека

Комментариев: 0
На пожаре в одноэтажном частном доме в г. Кодыма Одесской области были обнаружены тела двух погибших.
Ликвидация пожара
Ликвидация пожара
ДСНС

В Одесской области в воскресенье, 2 декабря, в 17:46 стало известно о возгорании в одноэтажном частном доме в г. Кодыма на ул. Сикорского, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Указано, что по указанному адресу немедленно были направлены спасатели.

"На момент прибытия на место пожара спасателями установлено сильное задымление в доме. В ходе разведки обнаружены тела двух погибших - женщины и ребенка (личности устанавливаются)", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся действия по ликвидации пожара.

Ранее в Соломенском районе Киева произошел пожар в одной из квартир жилого дома, в результате которого погибла женщина.

Также сообщалось, что в городе Белая Церковь два человека погибли во время пожара в гараже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: тело, пожар, жертвы, Одесская область, погибшие, возгорание, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь