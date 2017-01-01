День на Донбассе прошел без обстрелов

По состоянию на 18:00 воскресенья обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе со стороны сепаратистов не зафиксировано.

За день на Донбассе не было ни одного обстрела Міноборони України

В течение текущих суток, 2 декабря, по состоянию на 18:00 воскресенья, сепаратисты огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил на Донбассе не открывали. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", - доложили в штабе.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 2 декабря, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины.

Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, сепаратисты 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.

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