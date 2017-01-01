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День на Донбассе прошел без обстрелов

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По состоянию на 18:00 воскресенья обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе со стороны сепаратистов не зафиксировано.
За день на Донбассе не было ни одного обстрела
За день на Донбассе не было ни одного обстрела
Міноборони України

В течение текущих суток, 2 декабря, по состоянию на 18:00 воскресенья, сепаратисты огонь в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил на Донбассе не открывали. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных - наши подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции", - доложили в штабе.

Ранее сообщалось, что с начала суток, 2 декабря, по состоянию на 12:00 воскресенья в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины.

Напомним, за минувшие сутки, 1 декабря, сепаратисты 15 раз нарушали режим тишины и открывали огонь в районе проведения ООС.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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